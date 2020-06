Politika patrí do života

Včera som bola nútená požiadať pani učiteľku, aby vrámci triednickej hodiny alebo cez prestávku deťom primerane veku vysvetlila, o čom sú voľby a ako sa k sebe správať úctivo.

Včera som bola nútená požiadať pani učiteľku, aby vrámci triednickej hodiny alebo cez prestávku deťom primerane veku vysvetlila,o čom sú voľby a ako sa k sebe správať úctivo, bez ohľadu na vyznanie či politický názor ich rodičov.

Samozrejme nemám problém prísť povedať to deťom priamo ja, nie som si istá či by to bolo vhodné.

Včera totiž vznikla v triede veľmi nepekná situácia. V dôsledku mojej kandidatúry sa v tejto súvislosti veľmi neslušne a urážlivo zachoval k mojej dcére spolužiak pred celou triedou.

Dostala som odpoveď, že téma volieb nie je vhodná pre desaťročné deti

Z odpovede vyberám (snáď je to OK) :

Myslím si, že desať ročné deti by sa nemali ešte venovať takýmto témam. Dieťa získa veľa informácií od rodičov a blízkych, ale je to práve na nich, aby mu vysvetlili, že ľudia by sa mali k sebe správať úctivo bez ohľadu na vierovyznanie, farbu pleti, či politické presvedčenie. Deti to vedia aj odo mňa, pretože vždy, keď sa niečo rieši, snažím sa konflikt vyriešiť rozumne a vysvetliť im, že sa musia navzájom rešpektovať.

V mnohom súhlasím. Nopokiaľ dieťa samé tému vytiahne a prejaví záujem, malo by dostať odpovede. Bilboardy, letáky a predvolebné kortešačky pred nimi neschováme.

Dnes jeden kandidát rozdával igelitky pri vstupe do areálu školy. Spolužiačky boli zvedavé - možno ďalšie švihadlo, lopta, pero...

Vrátili sa s dlhým nosom ( "dávaju to len dospelým") a otázkou: Mami, vysvetli ,prosím, babám, kto je to starosta.

Deti sú vnímavé. Majú dejepis, etiku, náuku o spoločnosti. U syna v škole sa debatnom krúžku diskutujú oveľa zásadnejšie témy. Učia sa kriticky myslieť.

Voľby nie sú o bilboardoch a atrakciách. Naučme ich, že penová show alebo darčeky od výmyslu sveta im nezaručia lepšiu budúcnosť.